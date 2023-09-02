الولايات المتحدة تستعد لتقديم قنابل يورانيوم منضب مع دبابات أبرامز لأوكرانيا| فيديو

كشف تقرير مذاع عبر قناة "سكاى نيوز"، عن عزم الولايات المتحدة الامريكية تقديم قنابل تحتوى على يورانيوم منضب مضادة للدروع لأوكرانيا.

وأوضح التقرير، نقلا عن مسؤول أمريكى، أنه لأول مرة ستزود واشنطن كييف، بذخائر، تحتوى على اليورانيوم المنضب، والتي بإمكانها اختراق الدروع الروسية.

دبابات أبرامز الامريكية

وتابع التقرير أن يمكن اطلاق الذخائر المشار إليه من دبابات أبرامز الامريكية التى من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال اسابيع، وأن الذخائر جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها 375 مليون دولار.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تتحرك لتحرير أراضيها من القوات الروسية، فيما أقرت الولايات المتحدة بالتقدم الملحوظ في الهجوم المضاد خلال الأيام القليلة الماضية.