قرعة الدوري الإفريقي .. الأهلي يواجه سيمبا .. والترجي يصطدم بـ مازيمبي

أُقيمت اليوم السبت، مراسم سحب قرعة النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم بمشاركة النادي الأهلي ممثلًا عن مصر.

وتُشارك أندية الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أنييمبا النيجيري، سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

قرعة الدوري الإفريقي

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي ضد الترجي الرياضي التونسي

أنييمبا النيجيري ضد الوداد المغربي

بترو أتلتيكو الأنجولي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

وتم تقسيم الفرق المشاركة لمستويين، المستوى الأول يضم الأهلي، الترجي، الوداد، صن داونز، فيما يضم المستوى الثاني: مازيمبي، أنييمبا، سيمبا وبترو أتلتيكو.

وتلتقي الأندية في التصنيف الأول، أمام الأندية في التصنيف الثاني، في مباراتين بنظام الذهاب والإياب، على أن تُقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق ذات التصنيف الأدنى.

وتنطلق البطولة في العشرين من شهر أكتوبر، على أن تُختتم المنافسات يوم 11 نوفمبر بإياب المباراة النهائية