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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة إيطالية مميزة.. أفضل طريقة لعمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة

طريقه عمل وصفه الدجاج
طريقه عمل وصفه الدجاج بالبطاطس والجبنه

تعد صينية البطاطس بالفراخ والجبنة من الأكلات الإيطالية سهلة الإعداد والتحضير، وتعد من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام، وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي، كما تحتوي على أفضل العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يبحث عنها أطفالك بشكل كبير، لذلك حتى تكون وجبة متكاملة، مقارنة بطهي البطاطس وحدها دون أي إضافات أخرى؛ نقدم لك وصفه البطاطس بالدجاج والجبنة.
 

طريقه عمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة:

المقادير:

‏-  2 صدور دجاج
‏-  4 بطاطس
‏-  2 كوب صلصة بشاميل
‏-  1 كوب جبن موزاريلا
‏-  2 فص ثوم مهروس
‏-  2 معلقة كبيرة زيت
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقه التحضير:

اغسلي الدجاج جيداً ثم اسلقيه على نار خفيفة الى أن ينضج نسبياً.
بعد ان ينضج، ارفعي القدر عن النار وقطعي الدجاج الى شرائح صغيرة.
قشري البطاطس وقطعيها الى شرائح مستديرة ووزعي طبقة أولى منها في صينية متوسطة مدهونة بالقليل من الزيت.
ثم وزعي فوق البطاطس طبقة من الدجاج المقطع، ثم طبقة أخرى من البطاطس وطبقة اخرى من الدجاج.
احرصي على ان تكون الطبقة الاخيرة من البطاطس.
اهرسي الثوم جيداً وامزجيه مع الزيت والملح والفلفل الاسود وصبيه فوق الصينية.
صبي صلصة البشاميل فوق البطاطس والدجاج ورشي اعلاها جبنة الموزاريلا المبشورة لتغطيها بالكامل.
ادخلي الصينية الى الفرن واتركيها حتى تتحمر وتنضج تماماً، ثم اخرجيها وقدميها.

البطاطس الجبنة البشاميل جبنة موزاريلا الدجاج

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