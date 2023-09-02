الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا في 10 محافظات يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 18 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 سبتمبر، في 10 محافظات، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 154 مسجدًا، منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف بني سويف

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى



مديرية أوقاف البحيرة

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى



مديرية أوقاف الغربية

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول



مديرية أوقاف القليوبية

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ



مديرية أوقاف أسيوط

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط



مديرية أوقاف المنوفية

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء



مديرية أوقاف الفيوم

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف القليوبية

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر



مديرية أوقاف الدقهلية

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين



مديرية أوقاف الجيزة

3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين



مديرية أوقاف أسوان

4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية