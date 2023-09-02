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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا في 10 محافظات يوم الجمعة المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 18 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 سبتمبر، في 10 محافظات، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 154 مسجدًا، منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 

مديرية أوقاف بني سويف
1. البراغتة – الميمون - الواسطى
2. العرب – قمن الروس - الواسطى
 

مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
 

مديرية أوقاف الغربية
6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول
 

مديرية أوقاف القليوبية
8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 
9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ
 

مديرية أوقاف أسيوط
10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11. الهدى – أم القصور - منفلوط
 

مديرية أوقاف المنوفية
12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم
13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
 

مديرية أوقاف القليوبية
1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر 
 

مديرية أوقاف الدقهلية
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
 

مديرية أوقاف الجيزة
3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين
 

مديرية أوقاف أسوان
4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية

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