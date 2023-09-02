برلماني: حدوث تعديلات على قانون الأحزاب السياسية أمر متوقع

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، إن الرئيس السيسي دعا إلى الحوار الوطني، وأعطى دعمه لتنفيذ المخرجات التي نتجت عن جلسات المرحلة الأولى منه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة، أن الرئيس السيسي وجه الأجهزة الحكومية بدراسة هذه المخرجات، والعمل على تنفيذها.

وأوضح إيهاب الطماوي، أن المناقشات التي تمت في جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني، ستحظى بدعم الرئيس السيسي، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بالأحزاب السياسية تعمل على دراسة قوانين الأحزاب السياسية، ومن الممكن أن يتم إجراء تعديلات عليها؛ لتعزيز التنظيم والعمل السياسي في البلاد.