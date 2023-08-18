لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: ننطلق بخطة ثابتة وحكيمة إلى الأمام

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطني، إنه على مدار الـ48 ساعة الأخيرة من إعلان التوصيات واستجابة الرئيس السيسي السريعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بمخرجات الحوار الوطني، تم العمل على تحديد ما يحتاج منها إلى إجرءات تنفيذية، أو ما يحتاج إلى إجراءات تشريعية ليحال إلى البرلمان، ما يعد نقلة نوعية جديدة للحوار.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذا الأمر يؤكد جدية الحوار الوطني وانطلاقه بخطة ثابتة وحكيمة إلى الأمام، بما سيعود للمواطن مباشرة، حيث أن الحوار الوطني يتعلق بكافة الأمور الحياتية.

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطني، أن المخرجات التي أعلنت ورفعت للرئيس السيسي فيما يخص لجنة الأحزاب السياسية المتعلقة بالمحور السياسي، كانت تتعلق ببعض القضايا الخاصة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات والحريات العامة.