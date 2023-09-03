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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصر رقبته| اعترافات المتهمين بإنهاء حياة صبي الوراق وسرقته

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة سائق وفتاة وذلك لاتهامهما بقتل طفل وسرقة دراجته النارية "توكتوك" بمنطقة الوراق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 19683 لسنة 2021 جنايات قسم الوراق، للمتهمين "أحمد.ح"، 31 سنة، سائق، و"سهى.ع"، 24 سنة، عاملة، قتلا عمدًا المجني عليه الطفل "عمر.ع"، مع سبق الإصرار؛ إثر مرورهما بضائقة مالية فاتفقا فيما بينهما على مخططهما الإجرامي المحكم حلقاته بأن قام المتهم الأول وفور إبصاره للمجني عليه مستقلًا الدراجة النارية استوقفه واستقل رفقته، طالبًا منه توصيله إلى محل الواقعة "مسكنة"، وبوصولهما اصطحبه إلى المسكن بحيلة طلب نقل بعض منقولاته كما أنه، ما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حتى قام بعصر رقبته بكلتا يديه قاصدًا إزهاق روحه، ثم قام بلف أداة "حبل" حول عنقه للتأكد من تلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الجريمة للشد من أزره وقاما بنقل الجثمان وإلقائها بنهر النيل.

ووجهت له أيضا جريمة أخرى ارتبطت بتلك الجناية بقصد تسهيل جنحة أخرى، وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقا الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه "محمد.أ"، بقيادة الطفل "محمد.ع"، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوك للأخير حال كونهما شخصين بان عقب ارتكابهما الجناية، وحال سقوط المجني عليه جثة هامدة قاموا بسرقة منقولاته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حازا وأحرزا أداة "حبل" بدون مسوغ قانوني، وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

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