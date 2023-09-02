بنفس ملابسه وحركات يده.. شبيه القذافي⁩ يتجول في شوارع ليبيا

وثق مقطع فيديو متداول، شخص يشبه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو يركب سيارة ويتجول بمدن ليبية خلال احتفالات الذكرى 54 لـ"ثورة الفاتح من سبتمبر".

وتداول رواد موقع "إكس" مقطع فيديو لشبيه القذاقي، حيث تفاجأ العديد من الليبيين بظهوره وهو يتجول بين شوارع بني وليد، آخر معاقل قوات القذافي قبل سقوط المدينة في أكتوبر 2011.

وأثار شبيه القذافي ضجة واسعة على موقع "إكس"، بسبب التشابه الكبير بينه والزعيم الليبي الراحل، خاصة مظهره وملابسه وطريقة ارتداء العمامة والشعر وملامح الوجه، وحتى حركات يده.

وتوفي القذافي في 20 أكتوبر 2011، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد الهجوم على موكبه من قبل طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة سرت، مسقط رأسه.