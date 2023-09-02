ارحلوا.. عشرات الآلاف بالنيجر يواصلون احتجاجهم أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي

واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين، احتجاجهم أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، مساء اليوم السبت، مطالبين بمغادرة قواتها، في أعقاب استيلاء عسكريين على السلطة، والذي حظي بدعم شعبي واسع النطاق، لكن باريس ترفض الاعتراف به.

واجتذب التمرد الذي وقع في 26 يوليو- وهو واحد من ثمانية وقائع استلاء على السلطة في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020- القوى العالمية القلقة بشأن التحول إلى الحكم العسكري في جميع أنحاء المنطقة.

والدولة الأكثر تأثراً هي فرنسا، التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة مع تزايد الانتقادات الشعبية. وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلابات في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي القاتل.

وتصاعدت المشاعر المناهضة لفرنسا في النيجر منذ الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي. وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وخارج القاعدة العسكرية يوم السبت، قام المتظاهرون بقطع حلق عنزة ترتدي الألوان الفرنسية وحملوا نعوشًا ملفوفة بالأعلام الفرنسية أمام صف من الجنود النيجيريين. وحمل آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل.

وقال مراسلو رويترز إن هذا هو أكبر تجمع حتى الآن منذ الانقلاب، مما يشير إلى أن الدعم للمجلس العسكري والسخرية من فرنسا لم يتراجعا.

وأوضح المتظاهر يعقوب إيسوفو: 'نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا اليوم، لأننا فخورون'. 'لقد نهبوا مواردنا وأصبحنا على علم بذلك. لذلك سوف يخرجون'.

وبحلول وقت مبكر من المساء بالتوقيت المحلي، لم تكن هناك أعمال عنف واضحة.

وتتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المخلوع محمد بازوم ولها نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث مع بازوم كل يوم، وأن 'القرارات التي سنتخذها، مهما كانت، ستستند إلى المراسلات مع بازوم'.

وندد المجلس العسكري في النيجر بالتعليقات ووصفها بأنها مثيرة للانقسام ولم تؤدي إلا إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة.

وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر وهددت باتخاذ إجراء عسكري كملاذ أخير. ولدى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أيضًا قوات متمركزة في البلاد.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأسبوع الماضي، إن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.