قرار عاجل من فيتوريا بسبب مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يستقر على إعفاء لاعبي الأهلي من ودية مصر وتونس.



وتابع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب أبلغ إدارة الأهلي بأن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، قرر إعفاء لاعبي الفارس الأحمر من ودية تونس.

وأضاف حتحوت، إن هذا القرار جاء من جانب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، خشية تعرض لاعبي الأهلي، للإجهاد قبل مواجهة السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد ببطولة السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.