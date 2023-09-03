العلمين وجهة سياحية مميزة تليق بمكانتها في منطقة الشرق الأوسط.. فيديو

أكدت الإعلامية سارة حازم، موفدة برنامج "العالم علمين" المذاع على قناة "الحياة" من مدينة العلمين، أن المدينة خلال فترة قصيرة جدًا أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن تجارب فنية ورياضية وثقافية مميزة، موضحة أنه تم تنظيم مسابقات رياضية وحفلات غنائية وعروض أزياء في المدينة.

وأشارت خلال تصريحات بقناة دي ام سي، إلى أن المدينة حققت حلمها بالتحول إلى واقع مذهل، حيث تم استغلال جمال الطبيعة المحيطة بها وتطوير بنية تحتية على أحدث المعايير العالمية، مضيفة: "مدينة العلمين أصبحت وجهة سياحية مميزة تليق بمكانتها في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت أن مهرجان العلمين السينمائي نجح في إضافتها إلى الخارطة العالمية للسياحة، لافتة إلي أن مدينة العلمين الجديدة توفر سكنًا وخدمات متكاملة للسكان على مدار العام.