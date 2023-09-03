أنشطة ثقافية وترفيهية.. تفاصيل ختام مهرجان العلمين

اُختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 اليوم بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو حتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان «العالم علمين» حقق نجاحا مبهرا على جميع المستويات، ووجهت الشكر لكل أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت امكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر، كما وجهت الشكر الى الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة، كما شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية والتي ساهمت فى خروج مهرجان العلمين بالشكل اللائق.

المتحدة تشكر شركاء النجاح

كما تضمن الشكر جميع رعاة المهرجان، الذين ساهموا فى إقامة هذا الحدث العالمي، وكان لهم دور كبير فى إقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة في مصر وكافة القائمين على الفعاليات والأنشطة التي أقيمت على مدار أكثر من شهر ونصف.

وحققت حضورا جماهيريا ساحقا مما ساهم في وضع مهرجان العلمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية، وروجت لمدينة العلمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة والتي ولدت عملاقة على ساحل البحر المتوسط وسجلت إنجازا جديدا، كانعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية.

واستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما أسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة «تيك بول»

بدأ المهرجان بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة «تيك بول» بحضور بطلة العالم لتك بول (ناتاليا جيتلر) ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

بالإضافة إلى أكثر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسني، أحمد سعد، راغب علامة، نانسي عجرم، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، كارول سماحة، بهاء سلطان، اليسا، تامر عاشور، محمد منير، حميد الشاعري، أنغام، حكيم، مساراجباري، مسلم، رضا البحراوي، علي قنديل، محمد محسن، شارموفرز، محمد عدوية، محمود الليثي، كايروكي، النجم العالمي RUSS عمر كمال، الصواريخ، دبل زوكش، أبو واختتم النجم ويجز المهرجان بحفل كبير حمل شعار كامل العدد. بالاضافة الى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.

خلال المهرجان قدمت الفنانة إسعاد يونس إحدى حلقات برنامجها «صاحبة السعادة» والذي استضافت من خلال إحدى فقراته الساحر كريس المصري الذي قدم فقرة ممتعة ومثيرة للألعاب التي تعتمد على الخدع وخفة اليد، والتي لاقت إعجاب الجمهور، كما أذيعت حلقة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي.

كان من بين أهم الفعاليات التي شهدها مهرجان العلمين الجديدة، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الاول لجوائز STARSCAPERS، وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل، والجودو، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى حدث الموضة الضخم الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من أبرزها عرض أزياء المصمم العالمي «مايكل سينكو»، أقيمت أيضا بطولة تراياثلون، وهي لعبة مكونة من 3 رياضات «السباحة - ركوب الدراجات - الجري» وجميعها ألعاب أولمبية، وقام اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو مترا، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلو متر، وذلك خلال ساعة و 50 دقيقة.