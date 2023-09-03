قبل المدارس.. حضرى لأطفالك خبز التوست بأسهل الطرق

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة خبز التوست بأسهل الطرق.

خبز التوست بأسهل الطرق

3 أكواب طحين لجميع الأغراض

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة كبيرة خميرة

1 1/4 ملعقة شاي. ملح

2معلقة كبيرة زبدة

معلقة كبيرة لبن بودر

1 بيضة

3/4 كوب ماء دافئ

حليب لدهن الخبز

الطريقة

نضيف الطحين والسكر والخميرة والملح.

نقلب ثم نضيف الزبدة والبيض . ونبدا بالعجن مع صب الماء الدافئ ببطء حتي يتكون العجين مثل الكرة ويكن ملتصق قليلا باليد ..ونعجنلمدة لا تقل عن 10 دقائق . يترك العجين يرتاح ويغطي لمدة 15 دقيقة.

نحضر قالب التوست المستطيل ويدهن بسيط بالزيت

نحضر العجين علي سطح مرشوش دقيق ويلف مستطيل بطول القالب ولكن(يراعي عدم فردة بالنشابة فقط يفرد باليد علي السطح ويلفليتشكل مستطيل)..

يغطي ويترك أمام مصدر حرارة او مكان دافئ حتي يتضاعف حجمة تماما تقريبا من 45 ال 60 دقيقة لو المكان حار، ثم يدهن سطحة بالحليب بفرشاه ونراعي عدم الضغط.

ويدخل الفرن حاار لمدة 30 دقيقة حتي يحمر السطح.

يخرج من الفرن ويترك علي سلك ليبرد تماما ويقطع شرائح حسب الذوق ويقدم.