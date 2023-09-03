عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السُنن المهجورة

دعاء من رأى مبتلى
دعاء من رأى مبتلى

يغفل البعض عن دعاء من رأى مبتلى في نفسه وأهله، كسُنة نبوية مهجورة، وكيفية التعامل الصحيح مع من أصيب ببلاء في النفس أو في الأهل أو في المال.

دعاء من رأى مبتلى

 حيث يسأل بعض الناس عن حكم ما يجري في بعض الأرياف من تعيير يعضهم بعضًا على البلاء في الصحة أو النفس أو الأهل الخ ؟، ليجيب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن هذا الأمر يحتاج إلى علاج ناجع يقوم على شقين. 

الأول: يحرم على المرء أن يعير غيره بما أصيب به في نفسه  أو أهله أو ماله كما لا يجوز له أن يشمت في مصائب الناس، مستدلًا على ذلك بقوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة)، فالويل هو العذاب في الآخرة أو هو واد في جهنم شديد الحر كما قال كثير من المفسرين، والهمز واللمز هو العيب في الآخرين بأي صورة سواء كان ذلك أمامهم أو وراء ظهورهم ، وكل ذلك حرام .

وتابع: هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب  على من قال لأخيه يا ابن السوداء وقال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية الخ الحديث. 

ثانيا: كيفية التعامل مع أهل البلاء - نسأل الله لنا ولكم العافية - تتمثل فيما يلي: 

1 -  أن يتعامل الإنسان مع أهل البلاء معاملة حسنة من الإحسان إليهم والشفقة عليهم وتيسير أمورهم الخ وكل ذلك ثابت في القرآن والسنة ويكفي أن يعلم المسلم أن هذا العمل من أعظم الأعمال عند الله تعالى ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) . 

2  -  أن يردد المسلم في نفسه هذا الدعاء عند رؤية أهل البلاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء) انظر سنن الترمذي أبواب الدعوات باب ما يقول إذا رأى مبتلى رقم 3432، وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم 602 .

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. انتهز ساعة الاستجابة وردده بخشوع

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب


وبين خلال حديثه عن دعاء من رأى مبتلى أن المسلم يقول هذا الذكر في نفسه : قال الترمذي روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ منه يقول ذلك في نفسه ولا  يسمع صاحب البلاء، لافتا إلى أنه من فوائد هذا الدعاء أنه يعد شكرا لتلك النعمة، حيث جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم مبتلى فقال (  الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا ) كان شكر تلك النعمة. انظر صحيح الجامع رقم 555 وعزاه للبيهقي في الشعب .

كما ينبغي أن يقول المسلم دعاء من رأى مبتلى عند رؤية البلاء الدنيوي كالأمراض وهذا هو المشهور عند الناس، وأيضا عند رؤية البلاء في الدين كأهل المعاصي من شرب الخمر وترك الصلاة وترك الزكاة الخ، وهذا من باب أولى . 

دعاء من رأى مبتلى دعاء من رأى مبتلى في نفسه وأهله سنة نبوية مهجورة من أصيب ببلاء في النفس ويل لكل همزة لمزة كيفية التعامل مع أهل البلاء الدعاء عند رؤية أهل البلاء عند رؤية البلاء الدنيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

كيف ننجو من عذاب القبر؟.. بـ 3 عبادات تتحقق لك الشفاعة والنجاة

متى فعل النبي جلسة الاستراحة.. وهل يجوز تركها؟ الإفتاء توضح

ما هي رسالة النبي شعيب.. وهل حمل معجزات إلى قومه؟| أسرار يغفلها الكثيرون

مولد جلال الدين السيوطي.. الرفاعي ووكيل مشيخة الصوفية يشاركان بالافتتاح الشعبي |صور

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. 11 دعوة للذرية وتفريج الكرب لاترد

المولد النبوي 2023.. رائعة أنا متوسلًا بالهاشمي بصوت المنشد عصام درويش

ما هو سبب ضعف المسلمين اليوم؟.. علي جمعة يوضح

وصف أهل الغفلة في القرآن.. علاماتهم ولماذا شبهوا بالأنعام؟ احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

توقف حركة المرور بجسر القرم مؤقتاً

إجلاء الآلاف وتعليق العمل.. تايوان تستعد لـ إعصار هايكوي الأقوى منذ 4 سنوات

ينطلق بعد غد.. تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية|فيديو

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ