عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التليف الرئوي .. أعراضه وطرق تشخيصه والوقاية منه

صدى البلد

نشرت هيئة الرعاية الصحية مجموعة من المعلومات الطبية الهامة حول  التليف الرئوي ضيق التنفس .

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن ضيق التنفس الأعراض الشائعة وغالبًا ما تشير إلى مشكلة أكبر لم يتم تشخيصها بعد ومن أشهرها  "التليف الرئوي".

وأوضحت "الرعاية الصحية": هو مرض رئوي خطير يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة ويعتمد تشخيص التليف الرئوي على الأعراض والتاريخ الطبي للمريض.

أعراض التليف الرئوي 

تتضمن الأعراض ما يلي:
- صعوبة وضيق في التنفس، وخاصة عند المشي أو ممارسة بعض الأنشطة اليومية.
- السعال (السعال المزمن والجاف والسعال المستمر).
- عدم تحمل ممارسة الرياضة.
- فقدان الوَزن غير المُبرَّر.
- وَجَع العضلات والمفاصل.
- زيادة عرض ودوران أطراف أصابع الأيدي والأقدام (التعجُّر).

وأكدت الرعاية الصحية أنه في قسم جراحة الصدر بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية يتم تشخيص  وعلاج حالات " التليف الرئوي"، على يد نخبة مميزة من الاستشاريين وأساتذة الجامعة في جراحة القلب والصدر.

وناشدت المواطنين قائلة بادر بالكشف واتصل على 15344 للحجز أو الاستفسار لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، أو الحجز من خلال الوحدة أو المركز التابع لها.. و لغير المنتفعين يمكنك الحجز مباشرةً من المستشفى.

 

التليف الرئوي الصحية التنفس أنسجة المشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

مصدر أمنى ينفي إدعاءات الإخوان حول الأوضاع بمراكز الإصلاح والتأهيل

أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ