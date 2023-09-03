التليف الرئوي .. أعراضه وطرق تشخيصه والوقاية منه

نشرت هيئة الرعاية الصحية مجموعة من المعلومات الطبية الهامة حول التليف الرئوي ضيق التنفس .

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن ضيق التنفس الأعراض الشائعة وغالبًا ما تشير إلى مشكلة أكبر لم يتم تشخيصها بعد ومن أشهرها "التليف الرئوي".

وأوضحت "الرعاية الصحية": هو مرض رئوي خطير يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة ويعتمد تشخيص التليف الرئوي على الأعراض والتاريخ الطبي للمريض.

أعراض التليف الرئوي

تتضمن الأعراض ما يلي:

- صعوبة وضيق في التنفس، وخاصة عند المشي أو ممارسة بعض الأنشطة اليومية.

- السعال (السعال المزمن والجاف والسعال المستمر).

- عدم تحمل ممارسة الرياضة.

- فقدان الوَزن غير المُبرَّر.

- وَجَع العضلات والمفاصل.

- زيادة عرض ودوران أطراف أصابع الأيدي والأقدام (التعجُّر).

وأكدت الرعاية الصحية أنه في قسم جراحة الصدر بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية يتم تشخيص وعلاج حالات " التليف الرئوي"، على يد نخبة مميزة من الاستشاريين وأساتذة الجامعة في جراحة القلب والصدر.

وناشدت المواطنين قائلة بادر بالكشف واتصل على 15344 للحجز أو الاستفسار لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، أو الحجز من خلال الوحدة أو المركز التابع لها.. و لغير المنتفعين يمكنك الحجز مباشرةً من المستشفى.