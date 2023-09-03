تعرف على أسعار تذاكر حفل أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي بالكويت

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي مع الفنان رامي صبري والفنان بدر الشعيبي، في دولة الكويت يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتتوافر تذاكر حفل أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، في الفئات السعرية التالية: (150 دينارًا كويتيًا، 120 دينارًا كويتيًا، 100 دينار كويتي، 80 دينارًا كويتيًا، 70 دينارًا كويتيًا، 50 دينارًا كويتيًا، 40 دينارًا كويتيًا، 30 دينارًا كويتيًا).

أحدث أغاني أحمد سعد

وكان قد طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان دب دب عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وتعتبر هذه الأغنية الخامسة لـ أحمد سعد خلال هذا الموسم بعد طرحه أغنية "اختياراتي وهلا بيك يامدلع وياليالي مع روبي والفلوس.

دب دب من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع ايهاب كلوبيكس، ومن إنتاج شركة مزيكا لصاحبها محسن جابر.



أحدث أغاني رامي صبري

وطرح رامي صبري وروبي لطرح أول دويتو يجمعهما خلال ساعات قليلة من الآن، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

الديو يحمل اسم إضحك وهي أغنية دعائية لإحدي الشركات الكبرى، من كلمات عليم ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار وتم التسجيل في استوديو Music Yard والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كعبك علي” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

كعبك علي، كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمودي.