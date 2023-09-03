عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور هدفها تسهيل الإجراءات 

صدى البلد

 أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة  ، موضحًا أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم )  لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية ، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها ، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .

 وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ستقوم بحساب الضريبة بطريقه مميكنة طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام ، موضحًا أنه يتم التسجيل علي منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن  نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه علي المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري، مطالبا أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، ولن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت ،  أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب ، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب ، لافتًا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب ، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب. 

   ومن الجدير بالذكر أن قرارات الالزام الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  فلقد صدر قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 بإلزام عدد 16 شركة اعتبارًا من 15 ماس 2023، والقرار رقم 175 لسنة 2023 بالزام عدد 100 شركة اعتبارا من 15 مايو 2023،  وعدد 200 شركة اعتبارا من 15 يونيو 2023،  والقرار 251 لسنة 2023 بإلزام عدد 327 جهة / شركة اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، وسيتم إلزام باقي أصحاب الأعمال وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية ، والمتوقع أنه بنهاية 2024 سيكون قد تم تطبيق المنظومة علي كافة ممولي المصلحة.

 

مصلحة الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات التحول الرقمي وزارة المالية المرتبات موظفي الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. نائبة: الجلسات تدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان

ردا على إجراءات الاحتلال.. لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة

فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية|تحذيرات بحرية وبرية من تايوان بسبب إعصار «هايكوي»

9 أيام .. بشرى سارة بشأن الإجازات خلال شهر سبتمبر

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ