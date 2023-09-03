إثارة أزمة الغذاء.. أوكرانيا تندد بالهجوم الروسي على ميناء أوديسا

علق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على الهجوم الروسي بطائرات بدون طيار في منطقة أوديسا والذي أصاب البنية التحتية لميناء نهر الدانوب.

وقال يرماك عبر قناته على “تليجرام” إن الروس يواصلون مهاجمة البنية التحتية للموانئ على أمل إثارة أزمة الغذاء والمجاعة في العالم.

ونشر ييرماك أيضًا صورة لرجل إطفاء يوجه المياه نحو أنقاض الهياكل الخرسانية المحترقة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكانت القوات الأوكرانية، أعلنت اليوم الأحد، عن تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سلاح الجو الأوكراني على "تليجرام": "ليلة الثالث من سبتمبر 2023، أطلق الروس عدة موجات من الهجمات.. من الجنوب والجنوب الشرقي"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 22 مسيّرة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة اثنين من المدنيين.