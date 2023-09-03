برشلونة في ضيافة أوساسونا بالدوري الإسباني.. الليلة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره أوساسونا، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، تحقيق انتصاره الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني أمام برشلونةن وتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطتين.

واستهل نادي برشلونة مشواره في الليجا بتعادل مخيب مع خيتافي بدون أهداف، ثم فاز على قادش 2-0 وتغلب على فياريال 4-3.

وأبرم برشلونة صفقتين من العيار الثقيل على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا، إذ تعاقد مع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد .

على الجانب الآخر، يدخل أوساسونا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، في المقابل يأتي أوساسونا في المركز التاسع بـ 6 نقاط.