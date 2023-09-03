عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض.. هل تعدل أجر 60 شهيدًا؟

قراءة الفاتحة والإخلاص
قراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات لمن طهرت من الحيض

هل تعدل أداء ركعتين وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات لمن طهرت من الحيض أجر 60 شهيدًا؟ سؤال يكثر البحث عن جوابه خاصة فيما يتعلق بما يروج له من حديث نبوي.

قراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات لمن طهرت من الحيض

وبالبحث عن صحة حديث: (إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة، غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى، وأعطاها أجر ستين شهيدًا، وبني لها مدينة في الجنة، وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورا، وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة)؟

قالت دار الإفتاء الأردنية في بيانها صحة الحديث أنه ليس لهذا الحديث أصل في السنة النبوية، وعلامات الوضع بادية عليه، لما فيه من المبالغة في ترتيب الأجر والثواب، كما إنه لم يرد في كتب أهل العلم وأهل الحديث، وإنما ذكره الشيخ عبد الرحمن الصفوري (ت 894هـ) في كتابه " نزهة المجالس ومنتخب النفائس " (ص/240) وليس هذا الكتاب من كتب الحديث التي يؤخذ منها العلم، وفي الصحيح ما يغني عن مثل هذا.

اختصاص النساء بالحيض

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن اللهُ تعالى قد خَصَّ النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خلقتهن وسببًا لاستقرار صحتهن وبقاء النسل الإنساني؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «ما لَكِ، أنَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفق عليه.

قال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 411، ط. دار الرشد): [هذا الحديث يدلُّ على أنَّ الحيض مكتوب على بنات آدم فمَن بعدهن من البنات؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحُهُنَّ؛ قال الله تعالى في سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: 90]. قال أهل التأويل: يعنى ردَّ الله إليها حيضها لتحمل، وهو مِن حكمة الباري الذى جعله سببًا للنسل؛ ألَا ترى أنَّ المرأة إذا ارتفع حيضها لم تحمل، هذه عادةٌ لا تنخرم] اهـ.

ما هي كفارة الجماع في فترة الحيض.. الإفتاء تجيب

احذري هذا الذكر أثناء الحيض والجنابة .. الإفتاء توضحه

الأدلة على أن انقطاع دم الحيض من موجبات الغسل

انقطاع دم الحيض موجبٌ مِن موجبات الغسل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:

- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]؛ ومعناه: يغتسلن بالماء بعد النقاء مِن دم الحيض؛ كما في "الوسيط في تفسير القرآن المجيد" للإمام الواحدي (1/ 328، ط. دار الكتب العلمية).

ومِن السنة: أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

وأما الإجماع: قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع" (1/ 112، ط. دار طيبة): [وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طَهُرَتْ، وأجمع أهلُ العِلم على ذلك] اهـ. وممن نقل الإجماع أيضًا: الإمام النووي في "المجموع" (2/ 148، ط. دار الفكر)، والإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 154، ط. مكتبة القاهرة).

التخفيف على المرأة الحائض في بعض العبادات

قالت دار الإفتاء، إنه لما كان الحيض أمرًا مكتوبًا على النساء وخارجًا عن إرادتهن؛ خفف الله سبحانه وتعالى عنهن جملةً من العبادات البدنية التي لا تتناسب مع هذا الحدث؛ كالصلاة والصيام والطواف، ونحو ذلك من العبادات.

قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها] اهـ.

الحيض لمن طهرت من الحيض إذا اغتسلت المرأة من حيضها قراءة الفاتحة والإخلاص اختصاص النساء بالحيض دار الإفتاء موجبات الغسل انقطاع دم الحيض التخفيف على المرأة الحائض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

فتاوى وأحكام| هل «خمسة وخميسة» و«امسك الخشب» يمنعان الحسد؟.. ما هي كفارة الجماع في فترة الحيض؟.. هل تُقبل قراءة القرآن وأنا أضع رجل على رجل؟

ما هي كفارة الجماع في فترة الحيض.. الإفتاء تجيب

شرعت في صيام يوم عاشوراء ففاجأني الحيض .. هل يضيع أجري؟

احذري هذا الذكر أثناء الحيض والجنابة .. الإفتاء توضحه

هل تثاب المرأة التي فاجأها الحيض في صيام يوم عرفة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر

الإمارات تواصل توزيع الطرود الغذائية للسودانيين في قرى التشاد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ