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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أولى سيارات Polestones بـ مليون 489و ألف جنيه.. صور

سيارة Jishi 01 الـ
سيارة Jishi 01 الـ SUV

أعلنت شركة  Polestones Automobile التي تعمل في صناعة السيارات الكهربائية ، عن أولي إنتاجها من السيارات وهي سيارة Jishi 01 والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث انه تم تأسيس شركة Polestones Automobile في عام 2021 .

سيارة Jishi 01 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

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- محرك  Jishi 01 الرياضية

سيارة Jishi 01 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

وزودت سيارة  Jishi 01 بمحركين كهربائيين ينتجوا قوة تصل الي 460 حصان، وعزم دوران يصل الي 740 نيوتن/متر، وتتسارع  Jishi 01 العائلية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية ، وبها بطاريات من نوع CATL   تصل سعتها الي 56 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 1338 كم دون الحاجة لشحنها مرة أخري .

- مواصفات Jishi 01 الـ SUV

سيارة Jishi 01 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

وتحتوي سيارة Jishi 01 علي العديد من المميزات التي تجلعها تظهر بشكل مميز منها استخدام الحرف الصيني "SHI" في جميع أنحاء تصميم، وبها نظام قيادة مساعد، وبها 12 كاميرا، ورادارات بموجات خمسة ملليمترات، وبها 12 حساس يعملوا بالموجات فوق الصوتية، وشرائح Orin-X مزدوجة.

- سعر Jishi 01 الصينية

سيارة Jishi 01 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

وسيصل سعر سيارة Jishi 01 الـ SUV الي 349.900 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل مليون و 489 ألف جنيه مصري تقريباً .

Jishi 01 Polestones Automobile Polestones Automobile السيارات الـ SUV الرياضية سيارة Jishi 01

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