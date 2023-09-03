أوكرانيا تعلن التأهب الجوي تحسبا لغارات روسية جديدة

أفاد نبأ عاجل ان أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في خاركيف وسومي تحسبا لغارات روسية جديدة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.

وحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلجرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.