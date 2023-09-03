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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يواجه بلدية المحلة اليوم في افتتاح بطولة الجمهورية

صدى البلد

يستهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 اليوم الأحد مبارياته في بطولة الجمهورية، بمواجهة ضيفه بلدية المحلة، في الرابعة عصرًا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك ضمن الجولة الأولى من الموسم.

يدخل «أهلي 2003» لقاء اليوم أمام بلدية المحلة في افتتاح الموسم الجديد وهو يسعى لحصد النقاط الثلاث، وتحقيق انطلاقة جيدة، لكي يبدأ المنافسة على صدارة ترتيب الدوري مبكرًا، في ظل رغبته القوية في الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه في الموسم الماضي.

ونجح «أهلي 2003» في الفوز بلقب بطولة الجمهورية خلال الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة، بعدما فاز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة بهدف دون مقابل.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 بلدية المحلة انطلاقة جيدة

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