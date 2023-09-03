الأوقاف: اعتماد 21 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من معلمي المعاهد الأزهرية ومن الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه : من محافظة (الشرقية ).

اعتماد 21 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

وأعلنت الأوقاف نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى تباعًا، وهم :

أحكام وآداب البيع والشراء

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، أقيمت مساء السبت 2/ 9/ 2023م، بعد صلاة المغرب: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "أحكام وآداب البيع والشراء"، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بمسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بمسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بمسجد رمضان شحاته، ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بمسجد مصطفى محمود، ومسجد الحصري.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بمسجد الإيمان، ومسجد الصديق، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد الرحمن الرحيم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوات بمسجد الحاج عبد العال، ومسجد آل القاضي، ومسجد القروعه.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوات بمسجد النفيس.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوات بمسجد الهلالي.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بمسجد المطار.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوات بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوات بمسجد علي أغا.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوات بمسجد الرفاعي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوات بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوات بمسجد فريد المصري، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد قباء.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوات بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوات بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوات بمسجد البساتين الكبير.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوات بمسجد الشريف، ومسجد البرهامي، ومسجد الخياط.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بمسجد نعمة الله.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوات بمسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوات بمسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوات بمسجد الجامع، مسجد العليمي.