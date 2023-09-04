تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| خاص

في لحظة مميزة تمتزج فيها أضواء المشهد الفني بأصوات الجماهير، حضر الفنان الكبير طارق عبد العزيز الدورة الثانية لفعاليات مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين.

وكان لحضوره هذه اللمسة الخاصة التي أدت إلى إشعال الحماس بين الحضور.

الحالة الصحية للزعيم

وفي تصريحات نادرة ألقاها خلال المهرجان، تطرق الفنان طارق عبد العزيز إلى الشائعات المتداولة حول الزعيم عادل إمام.

وأكد بكل ثقة: "الزعيم ربنا يديله الصحة وأنا على اتصال به من خلال مدير أعماله وابنه رامي وهو زي الفل وبصحة جيدة وربنا يباركلنا فيه".

وهذه الكلمات أسكتت الشائعات وأعطت أملاً جديدًا لعشاق الزعيم.

دورة مهرجان المسرح القومي

وتابع الفنان طارق عبد العزيز: "عملنا السنادي دورة مهرجان المسرح القومي بقيادة محمد رياض باسم أستاذ عادل إمام، مش هنعرف نديله حقه لأن الزعيم علمنا كلنا واستفادنا منه كتير على مستوى الجمهور، وإحنا كممثلين تلامذة الزعيم". إن هذا الاعتراف بتأثير الزعيم على الجمهور والممثلين يظهر امتناناً كبيراً.

الفنان طارق عبد العزيز قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الدرامية الرائعة، بما في ذلك مسلسلات "دايمًا عامر"، "راجعين يا هوي"، "اعمل ايه"، "أخر دور"، و"تحقيق".

فيلم "ألوان"

وينتظر الجمهور عرض فيلم "ألوان"، حيث يدور الفيلم حول قصة طفل سوري فقد عائلته ووصل إلى مصر، حيث تبنته إحدى الأسر المصرية. يقوم الطفل بدور إيجابي في حياة هذه الأسرة بعد أن ألهمهم بأمل جديد في الحياة. يشارك في هذا العمل أيضًا الفنانة منال سلامة ونور إيهاب ومحمود ترك، وهو من إخراج المبدع محب وديع.





آخر أعمال الفنان عادل إمام

قدم الفنان عادل إمام آخر أعماله السينمائية التي حملت اسم (زهايمر) للمخرج عمرو عرفة، عام 2010، وجسد الزعيم عادل إمام خلال أحداث الفيلم شخصية محمود شعيب رجل أعمال غني، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بألزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب، وشارك في بطولته كل من رانيا يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، نيللي كريم .