صفقة الموسم .. موبايل جديد من نوكيا 5G

تتجه شركة نوكيا إلى التركيز على سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة والهواتف المميزة بدلاً من سوق الهواتف الذكية متوسطة وعال التكلفة. على الرغم من وجود العديد من هواتف نوكيا في السوق متوسطة التكلفة، إلا أن إعلانًا تشويقيًا مؤخرًا على حساب نوكيا الهندي يؤكد إطلاق هاتف 5G في الهند في 6 سبتمبر 2023.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الجهاز بعد، ولكن تم تشويق المستخدمين بفيديو يسأل "هل أنت جاهز لتجربة السرعة؟" ويسلط الضوء على الزاوية الدائرية للهاتف الذكي في الفيديو. من الصعب تخمين الجهاز حيث لا توجد تسريبات حول الهاتف الذكي 5G القادم من نوكيا. حتى أنه لا يوجد تسريب واحد يمكن أن يلقي الضوء على ما نتوقعه في 6 سبتمبر. ومع ذلك، نعتقد أنه هاتف من سلسلة X الجديدة حيث يتزامن تاريخ الإطلاق مع إطلاق Nokia X30 العام الماضي.

تعمل نوكيا بجد لإطلاق هواتف مميزة واقتصادية جديدة. وقد قدمت الشركة مؤخرًا بعض الألوان الإضافية لجهازي Nokia C12 و 2660 Flip.

كان آخر هاتف 5G تم إطلاقه من قبل شركة HMD هو Nokia X30 5G. يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز و 700 شمعة من الإضاءة القصوى.

تقدم الشاشة جودة عرض HD+ دقة 1080 × 2400 بكسل. يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695 SoC مقترنًا بوحدة معالجة رسومات Adreno 619. وهو متوفر في ثلاثة إصدارات تخزينية - 128GB + 6GB RAM، 128GB + 8GB RAM، و 256GB + 8 GB RAM.

في قسم الكاميرا، يوجد كاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابكسل. يوجد 16 ميجابكسل في الأمام لصور السيلفي و مكالمات الفيديو.

من المتوقع أن يكشف الإعلان الرسمي عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف الذكي 5G القادم من نوكيا.