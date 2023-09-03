شاهد| سائح مسن يرى الموت على يد ثور هائج في إسبانيا

التقطت الكاميرا لحظة نطح سائح مسن وتركه فاقداً للوعي من قبل ثور هائج، في مشهد مروع ولا يصدق.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان الرجل الفرنسي، الذي يعتقد أنه في الخمسينيات من عمره، يشارك في مصارعة ثيران مثيرة للجدل الشهر الماضي بينما كان يقضي عطلة في الباسيتي بإسبانيا.

سائح مسن يرى الموت على يد ثور هائج

وكان يحاول القفز على ظهر الحيوان عندما تغلب عليه الثور، وأصيب بجروح خطيرة في الهجوم الناتج.

حدث كل ذلك خلال احتفالات القديس الراعي ليتور التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 26 أغسطس.

وتشتهر المنطقة بارتباطها برياضة الدم، وفيها مدرسة لمصارعة الثيران وساحة تتسع لـ 12 ألف متفرج لمشاهدة "المتعة" البشعة.

سائح مسن يرى الموت على يد ثور هائج

يتم تشجيع المتفرجين على اختبار شجاعتهم ضد الثيران في "الرياضة" التقليدية - على الرغم من أن العديد من الناس ينظرون إلى الأمر برمته نظرة قاتمة.

وفي اللقطات من الباسيتي، يظهر المسن الفرنسي وهو يقترب من الثور من الخلف عندما يدور ويضربه بقرنيه على حاجز.