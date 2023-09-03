عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| سائح مسن يرى الموت على يد ثور هائج في إسبانيا

سائح مسن يرى الموت
سائح مسن يرى الموت على يد ثور هائج

التقطت الكاميرا لحظة نطح سائح مسن وتركه فاقداً للوعي من قبل ثور هائج، في  مشهد مروع ولا يصدق.

 وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان الرجل الفرنسي، الذي يعتقد أنه في الخمسينيات من عمره، يشارك في مصارعة ثيران مثيرة للجدل الشهر الماضي بينما كان يقضي عطلة في الباسيتي بإسبانيا. 

سائح مسن  يرى الموت على يد ثور هائج

وكان يحاول القفز على ظهر الحيوان عندما تغلب عليه الثور، وأصيب بجروح خطيرة في الهجوم الناتج.

حدث كل ذلك خلال احتفالات القديس الراعي ليتور التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 26 أغسطس.

 وتشتهر المنطقة بارتباطها برياضة الدم، وفيها مدرسة لمصارعة الثيران وساحة تتسع لـ 12 ألف متفرج لمشاهدة "المتعة" البشعة.

سائح مسن  يرى الموت على يد ثور هائج

يتم تشجيع المتفرجين على اختبار شجاعتهم ضد الثيران في "الرياضة" التقليدية - على الرغم من أن العديد من الناس ينظرون إلى الأمر برمته نظرة قاتمة.

 وفي اللقطات من الباسيتي، يظهر المسن الفرنسي وهو يقترب من الثور من الخلف عندما يدور ويضربه بقرنيه على حاجز.

ثور سائح مسن مصارعة اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

10 كلاب بيتبول مفترسة تلتهم جسد صبي أمريكي بطريقة مروعة .. تفاصيل

انتشار كائن مدمر بالسواحل البريطانية.. ما القصة

اكتشف أكبر أثر قدم لديناصور بالعالم.. لن تصدق حجمه

وفاة موديل وممثلة أرجنتينية شهيرة بعد عملية تجميل فاشلة

تاركا ميراث يقدر بمليار دولار.. وفاة أسطورة الموسيقى جيمي بافيت

مصرع 20 مسجل خطر ولص في تبادل إطلاق نار بجنوب إفريقيا.. ما القصة

تحول لا يصدق لمتعافي من الإدمان بعد سنوات من تعاطيه.. شاهد

عالم يكتشف جسما غامضا غير طبيعي .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

حلمي عبدالباقي عن التحقيق مع سارة زكريا: مش هتمسك مايك تاني في مصر

أخبار التكنولوجيا|سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم..أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا طبيب الساحل يروي تفاصيل مثيرة

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ