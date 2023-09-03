بثلاثية.. صلاح يسجل في فوز ليفربول على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة ٣ عن طريق سوبوسلاي، ثم أضاف ماتي كاش الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢ بالخطأ في مرماه.
ثم سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة ٥٥.
تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب- جوميز - روبرتسون
الوسط: ماك أليستر - جونز - سوبوسلاي
الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز.
وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٠ نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط.