الحوار الوطني.. عبد الرازق توفيق يحدد 11 مطلبا لحرية الرأي والتعبير

قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية إن‭ ‬قضية‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير تعد ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهى‭ ‬حق‭ ‬إنساني‭ ‬ودستوري ‬راسخ،‭ ‬وأحد‭ ‬ركائز‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتقوى‭ ‬جدار‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬والاصطفاف‭ ‬الوطني‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأضاف عبد الرازق: مع‭ ‬الإيمان‭ ‬الكامل‭ ‬بأهمية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام،‭ ‬وحق‭ ‬إنسانى‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حرية‭ ‬بدون‭ ‬مسئولية،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬أخلاقية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وقانونية‭ ‬ووطنية،‭ ‬لحرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬والوطن‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتابع: دعونا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬لكافة‭ ‬الأطياف‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬الوطنية‭ ‬للحديث‭ ‬في ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والشواغل‭ ‬الوطنية‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء،‭ ‬بهدف‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬مستقبل‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬المصريين،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬اختلفت‭ ‬الآراء‭ ‬والتوجهات‭ ‬السياسية‭ ‬والفكرية،‭ ‬إيماناً‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬يتسع‭ ‬للجميع،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسى‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬لكلمة‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬المصريين‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأردف: من‭ ‬الثابت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حرية‭ ‬مطلقة،‭ ‬تستبيح‭ ‬الثوابت‭ ‬والقيم،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬للأمن‭ ‬القومي،‭ ‬أو‭ ‬تمس‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬لذلك‭ ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬وقيمية‭ ‬ووطنية،‭ ‬وضوابط‭ ‬لحرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أولاً:‬ أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والقيم‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والشخصية‭ ‬المصرية،‭ ‬وما‭ ‬يحتفظ‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬وأصول‭ ‬وعادات‭ ‬وتقاليد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثانياً: ‬ يواجه‭ ‬المجتمع‭ ‬تحديات‭ ‬خطيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬فى‭ ‬غزو‭ ‬ثقافي،‭ ‬ومحاولات‭ ‬تصدير‭ ‬ثقافات‭ ‬وسلوكيات‭ ‬غريبة‭ ‬وشاذة‭ ‬ولا‭ ‬تعرفها‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬لذلك‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬ثوابت‭ ‬وقيم‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتعاليم‭ ‬الأديان‭ ‬السماوية‭ ‬الراسخة،‭ ‬وأن‭ ‬عدم‭ ‬الأخذ‭ ‬بهذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬يحول‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحافظة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬المسخ‭ ‬ويهدد‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنظومة‭ ‬القيم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثالثاً: ‬ لا‭ ‬يوجد‭ ‬نموذج‭ ‬ثابت‭ ‬لحرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجتمعات‭ ‬أو‭ ‬الدول،‭ ‬فما‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الغربية،‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬تطبيقه‭ ‬فى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الشرقية،‭ ‬وما‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬فهناك‭ ‬خصوصية‭ ‬لكل‭ ‬مجتمع‭ ‬ومكوناته‭ ‬وقيمه‭ ‬ومنظومة‭ ‬الأخلاق‭ ‬والتحديات‭ ‬والثوابت‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رابعاً: ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬وأخلاقية،‭ ‬لقضية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مراعاة‭ ‬أبعاد‭ ‬الأمن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يموج‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬وتهديدات،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬ومتغيرات‭ ‬سريعة‭ ‬الإيقاع،‭ ‬وما‭ ‬يستهدف‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬حملات‭ ‬للأكاذيب‭ ‬والشائعات‭ ‬والتشكيك‭ ‬ومحاولات‭ ‬تزييف‭ ‬الوعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬مبدأ‭ ‬إتاحة‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬لوأد‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬والأكاذيب‭ ‬فى‭ ‬مهدها‭.. ‬وبالتالى‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تمس‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬هذه‭ ‬المحددات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومى‭ ‬للمفهوم‭ ‬الشامل‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

خامساً: ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير،‭ ‬لا‭ ‬تعنى‭ ‬انتهاك‭ ‬خصوصية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬حماية‭ ‬لتماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سادساً: يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتصدى‭ ‬لكل‭ ‬أنواع‭ ‬الفتن‭ ‬والوقيعة‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬وأطياف‭ ‬الشعب،‭ ‬ومكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صور‭ ‬وأشكال‭ ‬شتى‭ ‬أبرزها‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالأديان‭ ‬والرموز‭ ‬الدينية‭ ‬وأيضاً‭ ‬عدم‭ ‬استباحة‭ ‬الأعراض‭ ‬والحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬فهذه‭ ‬ليست‭ ‬حرية‭ ‬رأى‭ ‬وتعبير‭ ‬بل‭ ‬تدمير‭ ‬لتماسك‭ ‬المجتمع،‭ ‬واستباحة‭ ‬خصوصيته‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سابعاً: يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬عدم‭ ‬زعزعة‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع،‭ ‬والذى‭ ‬يهدد‭ ‬سلامة‭ ‬الدولة‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثامناً: ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإعلام‭ ‬فى‭ ‬أداء‭ ‬رسالته‭ ‬حريصاً‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬هذه‭ ‬الأبعاد‭ ‬الوطنية‭ ‬والأخلاقية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثوابت‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتحديات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وصون‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواطنين‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تاسعاً: يجب‭ ‬ممارسة‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬والدراية‭ ‬والإلمام‭ ‬بالقضايا‭ ‬التى‭ ‬تهم‭ ‬المواطنين،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬فى‭ ‬قضايا‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬أصحاب‭ ‬العلم‭ ‬والخبرات‭ ‬والتخصص‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

عاشراً: ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الذوق‭ ‬العام،‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬والابتعاد‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬التدنى‭ ‬والابتذال‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حادى عشر: ‭ ‬تدريب‭ ‬طلبة‭ ‬كليات‭ ‬الإعلام،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬وركائز‭ ‬قضية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير،‭ ‬وتعظيم‭ ‬المسئولية‭ ‬الذاتية‭ ‬لديهم‭ ‬عن‭ ‬ثوابت‭ ‬المجتمع‭ ‬وقيمه‭ ‬وأخلاقياته‭ ‬واحترام‭ ‬خصوصية‭ ‬وحرية‭ ‬الآخرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بثوابت‭ ‬الأمن‭ ‬القومى‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتابع: كما‭ ‬يمكن‭ ‬تدريس‭ ‬ميثاق‭ ‬الشرف‭ ‬المهنى‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬سنوات‭ ‬الدراسة‭ ‬بهذه‭ ‬الكليات‭ ‬مع‭ ‬الممارسة‭ ‬العملية‭ ‬لتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬وبنود‭ ‬ميثاق‭ ‬الشرف‭ ‬المهني،‭ ‬وتعظيم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالضمير‭ ‬الوطنى‭ ‬والإنسانى‭ ‬والأخلاقى‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬لدى‭ ‬طلاب‭ ‬الإعلام،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬حروب‭ ‬جديدة‭ ‬للغزو‭ ‬الثقافى‭ ‬وتزييف‭ ‬الوعي،‭ ‬ومحاولات‭ ‬نشر‭ ‬سلوكيات‭ ‬وممارسات‭ ‬غريبة‭ ‬وشاذة‭ ‬لمجتمعاتنا‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وشدد على أن حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير،‭ ‬قضية‭ ‬مطروحة‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬عصر،‭ ‬لذلك‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬وقيمية‭ ‬ووطنية‭ ‬ومجتمعية،‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬وخصوصية‭ ‬كل‭ ‬مجتمع،‭ ‬وتراعى‭ ‬أبعاد‭ ‬أمنه‭ ‬القومىي ‬وحماية‭ ‬خصوصيته‭ ‬وسرية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬والأوطان‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬متغيرات‭ ‬متلاحقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ولا بد‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬هذه‭ ‬الأطر‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬لمواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬العصرية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬فلا‭ ‬توجد‭ ‬هناك‭ ‬حرية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستبيح‭ ‬قيم‭ ‬وثوابت‭ ‬وأخلاق‭ ‬وهوية‭ ‬المجتمعات،‭ ‬أو‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬الدولة،‭ ‬وأمنها‭ ‬القومي،‭ ‬فهذه‭ ‬ليست‭ ‬حرية‭ ‬رأى‭ ‬وتعبير،‭ ‬ولكن‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬تدمير‭ ‬للمجتمعات‭ ‬والأوطان،‭ ‬لذلك‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬شاملة‭ ‬ومتعددة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬بكل‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطن،‭ ‬وتحفظ‭ ‬للمجتمعات‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬