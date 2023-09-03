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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: فرص نجاح جهود تركيا لعودة روسيا لاتفاقية الحبوب ضئيلة للغاية

اتفاقية تصدير الحبوب
اتفاقية تصدير الحبوب

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا في سوتشي لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب فرصة، لكن فرص نجاحها ضئيلة للغاية.

وأضاف «سليمان»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصراع العسكري الروسي الغربي في حالة تصاعد واتفاقية الحبوب التي توقفت لم تثني الغرب عن تصعيد العقوبات ضد روسيا، وبالتالي الموقف الروسي من العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط شبه مرفوضة مسبقا من الغرب.

انضمام أوكرانيا  لعضوية الناتو 

وأشار إلى أنه بالرغم من محاولة الرئيس التركي في تقريب وجهات النظر أو يقنع روسيا بعض الشيء في بعض الأمور التنفيذية في الاتفاقية، خاصة وأن على الأجندة السياسية الروسية الأوكرانية الإعلان العلني لتركيا بالترحيب بانضمام أوكرانيا  لعضوية الناتو ربما يكون هو أحد الحواجز الكبيرة في هذا اللقاء.

الرئيس التركي رجب طيب الروسي فلاديمير الروسي فلاديمير بوتين اقتصاد الدول اتفاقية تصدير الحبوب

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