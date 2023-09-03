متخصص في الشأن الدولي: روسيا ترغب في تطبيق كل بنود اتفاقية الحبوب

قال الدكتور سمير أيوب، الباحث والمتخصص في الشؤون الروسية والدولية، إن روسيا لا تفرض الشروط من أجل العودة لاتفاقية الحبوب، لكنها ترغب في أن تطبق كل بنود هذه الاتفاقية من أجل العودة إليها، لأن ما يطبق منها هو فقط ما تستفيد منه أوكرانيا والغرب، ويستغلون هذه الاتفاقية لنقل الأسلحة لكييف.

وأضاف «أيوب»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بروسيا، حتى الآن لم ينفذ أي من الشروط الواردة في الاتفاقية، فتصدير الأمونيا لم يصدر، ورفع العقوبات عن المصارف الزراعية الروسية لم يرفع.

شركات التأمين

ولفت أن الشركات الغربية التي تفرض على شركات التأمين وتمنعها من التعامل مع السفن الروسية، هذا أيضا لا يزال مستمراً، لذلك المشكلة ليست لدى الروسية ولكن لدى الغرب، الذي يريد أن يفتعل ما تسمى بأزمة غذائية عالمية ويتهم روسيا.