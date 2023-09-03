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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن في الرواق الأزهري بأسيوط

صدى البلد

انطلقت فعاليات الموسم الثاني لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمقر الاختبارات بأسيوط، حيث تستقبل اللجان المتقدمين من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد.


وأفاد الجامع الأزهر - في بيان اليوم - أن لجان الاختبار تتشكل من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، و أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.


من جانبه قال عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، وقد وصل عدد المتقدمين للمسابقة ٥٦٨٤، موزعين على ١٦٥ لجنة بأربعة مقرات على مستوى الجمهورية تيسيرا على المتسابقين.
 

وفي وقت سياق قال هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر أن المسابقة مدتها ١٥ يوما، موضحا أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.
 

وفي منشور سابق أعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك في مطلع الشهر الجاري عن رابط التقدم للمسابقة، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على بوابة الازهر الشريف.
 

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255

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