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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا| فيديو

اتفاقية تصدير الحبوب
اتفاقية تصدير الحبوب

قال المحلل السياسي طه عودة أوغلو، إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لعبت دور الوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، ونجحت في التوصل لاتفاقية الحبوب، لذا فإن عدم تمديد الاتفاقية؛ يضر تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الجديدة تريد البناء على الإنجازات التي حققتها مؤخرًا من الناحية الاستراتيجية والإقليمية، وتراهن وتعول على تمديد الاتفاقية.

المقترحات الأممية 

ولفت إلى أن زيارة وزير خارجية تركيا، قبل يومين، إلى موسكو، قطعت نصف الطريق، وهناك بعض المقترحات الأممية فيما يتعلق بصيغة جديدة للاتفاقية.

وأشار إلى أن أنقرة تحدثت أكثر من مرة بأن روسيا على حق في مطالبها، خاصة أن توزيع الحبوب، خلال السنة الماضية لم تذهب إلى الطريق الصحيح، وإنما ذهبت إلى الدول الأوروبية الغنية ولم تذهب إلى إفريقيا، لذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة سوتشي، يمكن أن يضعا خريطة جديدة لاتفاقية يتم العمل عليها من جديد، وهناك محاولة من روسيا تحاول أن تعود علاقاتها إلى ما كانت عليه في السابق بين أنقرة وموسكو.

الأزمة الروسية الروسي فلاديمير الروسي فلاديمير بوتين الرئيس التركي رجب طيب

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