التعليم: امتحانات المواد القومية لطلاب المدارس الدولية بـ1500 جنيه للمادة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة بدفع مبلغ (١٥٠٠) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

جاء ذلك خلال القرار الوزاري الذي أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ونص القرار الصادر من وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.