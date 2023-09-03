سمير فرج: ما يتم في سيناء من مشروعات تنموية خدمية يشعر المواطنين بالإنتماء

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، تفاصيل ما يتم تحقيقه من إنجازات بسيناء، مؤكدا خدمات الدولة لأبناء سيناء تشعرهم بالانتماء حيث توفر لهم الدجولة مشروعات ومدارس وجامعات.

وأوضح فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كان لا بد من القضاء على الإرهاب أولا ثم الشروع في التنمية لأنه لا يوجد مستثمر يأتي لمصر وبها إرهاب.

وأضاف فرج:" سيناء كانت تاريخياً بوابة للتخريب والإرهاب والهجمات على مصر لآلاف السنين، منذ أيام الهكسوس وصولاً إلى التحديات الحالية المرتبطة بالكيان الصهيوني والإرهاب.