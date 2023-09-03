سمير فرج: البردويل من أجود 5 بحيرات في إنتاج الأسماك عالميا

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن تفاصيل ما تحقق إنجازات بسيناء خلال الفترة الأخيرة، قائلا:" سيناء كانت تاريخياً بوابة للتخريب والإرهاب والهجمات على مصر لآلاف السنين، منذ أيام الهكسوس وصولاً إلى التحديات الحالية المرتبطة بالكيان الصهيوني والإرهاب.

وأشار "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أن الرئيس السيسي أكد في وقت مبكر أهمية تأمين سيناء من خلال التنمية والاستثمار فيها.

وأشاد بحجم الإنجازات والمشروعات التي يتم تنفيذها في سيناء، قائلا إن البنية التحتية في المنطقة تشبه البنية في أوروبا، وأشاد بمشروعات مثل بحيرة البردويل والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الخبراء اليابانيين، وأصبحت من أفضل 5 بحيرات الأسماك من حيث الجودة علي مستوي العالم.