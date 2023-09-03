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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة تستغيث : جوزي مش عاوز يطلقنى وبيهددنى بوصلات أمانة .. فيديو

فتاة تستغيث من زوجها
فتاة تستغيث من زوجها

استغاثت "فتاة متزوجة" تدعى سارة من المعاملة السيئة من زوجها وتعرضها للضرب منه ومن زوجته الأولى.


وأوضحت سارة خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2 " تقديم الإعلامية نهال طايل، أن تزوجت منذ فترة والحياة كانت هادئة مع زوجها، ولكن فجأة تبدل الحال، معقبة:" مرات أخوه ومراته الأولى عملت ليه سحر".

 معاملة سيئة للغاية

وأضافت، أن زوجها تركها ويعيش مع زوجتة الأولى، ويعاملها معاملة سيئة للغاية.

واكدت الفتاة، أن زوجها رفض تطليقها، ويعاملها بطريقة سيئة، معقبة:" بيهددنى لـ 10 وصلات أمانة والله انا ما مضيت عليهم".

الإعلامية نهال طايل المعاملة السيئة برنامج تفاصيل ضرب الزوجة وصلات امانة

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