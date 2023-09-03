زوجة تستغيث : جوزي مش عاوز يطلقنى وبيهددنى بوصلات أمانة .. فيديو

استغاثت "فتاة متزوجة" تدعى سارة من المعاملة السيئة من زوجها وتعرضها للضرب منه ومن زوجته الأولى.



وأوضحت سارة خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2 " تقديم الإعلامية نهال طايل، أن تزوجت منذ فترة والحياة كانت هادئة مع زوجها، ولكن فجأة تبدل الحال، معقبة:" مرات أخوه ومراته الأولى عملت ليه سحر".

معاملة سيئة للغاية

وأضافت، أن زوجها تركها ويعيش مع زوجتة الأولى، ويعاملها معاملة سيئة للغاية.

واكدت الفتاة، أن زوجها رفض تطليقها، ويعاملها بطريقة سيئة، معقبة:" بيهددنى لـ 10 وصلات أمانة والله انا ما مضيت عليهم".