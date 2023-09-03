عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تسديد الجزء الخاص بالرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في مصروفات المدارس 2024، لطلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة، على 3 أقساط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تفاصيل مواعيد الـ 3 أقساط التي سيتم على أساسها تسديد الجزء الخاص بالرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في مصروفات المدارس 2024 كالتالي :

  • القسط الأول في أكتوبر 2023.
  • القسط الثاني يناير 2024.
  • القسط الثالث مارس 2024.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في مصروفات المدارس 2024 ، عن طريق حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3-9-2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي  2023-2024.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للحلقة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ترشيحاتنا

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

جلسات الحوار الوطنى تشريح لبنيان الحياة الحزبية المصرية.. تفاصيل

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

سمير فرج: سيناء بوابة الهجوم على مصر منذ أيام الهكسوس

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني "ويليام روتو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

تحذير من تناول نوع مكملات غذائية يساعد الأورام السرطانية على النمو

فيديو

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ