رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تسديد الجزء الخاص بالرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في مصروفات المدارس 2024، لطلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة، على 3 أقساط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تفاصيل مواعيد الـ 3 أقساط التي سيتم على أساسها تسديد الجزء الخاص بالرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في مصروفات المدارس 2024 كالتالي :

القسط الأول في أكتوبر 2023.

القسط الثاني يناير 2024.

القسط الثالث مارس 2024.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في مصروفات المدارس 2024 ، عن طريق حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3-9-2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023-2024.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للحلقة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.