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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: سيناء بوابة الهجوم على مصر منذ أيام الهكسوس

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل ما يحدث في سيناء من تنمية ساهمت بدورها تحقيق الأمن القومي، مضيفا:"  سيناء كانت بوابة للتخريب والإرهاب والهجوم على مصر منذ 4 آلاف عام وتحديدًا أيام الهكسوس وصولا إلى الكيان الإسرائيلي والإرهاب.

وأوضح فرج خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كان لا بد من القضاء على الإرهاب أولا ثم الشروع في التنمية لأنه لا يوجد مستثمر يأتي لمصر وبها إرهاب.

وأكمل سمير فرج،:" الرئيس السيسي أكد مبكرًا أن تأمين سيناء يكون من خلال تعميرها، وأن الرئيس السيسي تسلم تأمين سيناء منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية بعدما كان تأمينها من مهام وزارة الداخلية.
 

أحمد موسى الرئيس السيسي اللواء سمير فرج القضاء على الإرهاب الأمن القومي

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