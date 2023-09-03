سمير فرج: سيناء بوابة الهجوم على مصر منذ أيام الهكسوس

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل ما يحدث في سيناء من تنمية ساهمت بدورها تحقيق الأمن القومي، مضيفا:" سيناء كانت بوابة للتخريب والإرهاب والهجوم على مصر منذ 4 آلاف عام وتحديدًا أيام الهكسوس وصولا إلى الكيان الإسرائيلي والإرهاب.

وأوضح فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كان لا بد من القضاء على الإرهاب أولا ثم الشروع في التنمية لأنه لا يوجد مستثمر يأتي لمصر وبها إرهاب.

وأكمل سمير فرج،:" الرئيس السيسي أكد مبكرًا أن تأمين سيناء يكون من خلال تعميرها، وأن الرئيس السيسي تسلم تأمين سيناء منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية بعدما كان تأمينها من مهام وزارة الداخلية.

