الصحفيين تنظم احتفالية لأبناء الأعضاء الأربعاء المقبل

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا لأبناء الصحفيين، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وذلك يوم الأربعاء 6 سبتمبر فى الساعة الثالثة ظهرًا على مسرح النقابة.



فعالية تلوين

وأوضحت اللجنة الثقافية ، تتضمن الاحتفالية فعالية تلوين الوجه للأطفال، وعرض لفرقة "بنات وبس" لمجموعة من الاستعراضات الفلكلورية، التي تعبر عن تراث مصر من محفظاتها المختلفة، وتقدم فرقة "كروكى" لعرائس الماريونت فقرات متنوعة على أشهر الأغنيات التراثية، وأغاني الأطفال، بالإضافة لعرض "الأراجوز"،و عرض البلياتشو "الكلاون"،ويختتم اليوم بندوة لمناقشة كتابين في أدب الطفل: (بطل الحكاية)، و(مدينة توته توته) للزميل فنان الكاريكاتير والقاص أحمد عبد النعيم، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

