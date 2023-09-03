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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باولو شيراك: انسحاب أمريكا من أفغانستان "كارثة إنسانية"

صدى البلد

قال باولو فون شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية، إن الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان كان بمثابة كارثة إنسانية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو من أمر بالإنسحاب.

وأضاف شيراك، خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 2500 جندي يحافظون على تماسك البلاد وعند سحبهم انهارت البلاد ورأينا الفوضى في مطار كابول حيث كان الناس يتشبثون بالطائرات وهو الأمر الذي ترك مظاهر سلبية لدى الناس، لكن المواطن الأمريكي يهتم الآن بالتضخم والضرائب.

رجل عجوز

وأكد أن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، واضح حقًا للجميع وأنه يمكنك النظر إليه كيف يبدو كرجل عجوز.


وعن المطالبات بعزل بايدن بسبب الاتهامات التي وجهت لنجله "هانتر"، قال إن الأمر تحول لما يشبه المسرحية، مؤكدًا أن الإقالة تحدث إذا كانت المسألة كبيرة مثل الجرائم الكبرى أو إذا كان شخص لا يصلح لتولي منصبه، لكن الوضع، الآن، تحول إلى أن شخص لا يعجبني أقيله.

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