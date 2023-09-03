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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سينا بتفرح... "الديهي" يزف خبر سعيد لأبناء أرض الفيروز |فيديو

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الدولة المصرية لأول مرة تقوم بتمليك الأراضي لأهالي سيناء بشكل كامل، معقبًا: "تمليك الأراضي في سينما كان في السابق عبارة عن وضع يد أو  ثم حق استغلال". 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، :"لأول مرة يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتمليك أهالي سيناء الأراضي. 

واستطرد "أهالي سيناء ملح الأرض،  أهل سيناء مصريين، ومن حقهم أن يتملكوا أرضهم،  واليوم تم توزيع عقود تمليك الأراضي على أهالي سيناء من السكان البدو، ومن الوافدين  من كل المحافظات".

وأوضح "شهادت اليوم كرنفال وفرحة حقيقية وليست مزيفة بين أهالي سيناء أثناء تسلم عقود الأراضي. 

وأشار إلى أن المجتمع السيناوي متماسك، وعندما قام بالتصوير معهم شاهد فرحة كبيرة، وامتنان لما تقوم به الدولة المصرية من تطوير ومشروعات في سيناء سواء من خلال إنشاء الطرق أو إنشاء المساكن أو المشروعات أو تحقيق الأمن والأمان".

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