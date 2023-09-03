زلزال قوي يضرب أذربيجان .. تفاصيل

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر في أذربيجان.

أوضح المركز أن الزلزال وقع على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة علي مقياس ريختر في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان.

وبحسب ما ورد، كان مركز الهزات يقع على بعد 80 كيلومترا شمال شرق منطقة خاشماز، وكان المركز على عمق 35 كيلومترا.

وشعر السكان بالزلزال في عدد من مناطق أذربيجان، كما وقعت هزات قوية في العاصمة باكو.