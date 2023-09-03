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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب أذربيجان .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر في أذربيجان.

أوضح المركز أن الزلزال وقع على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة علي مقياس ريختر في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان.

وبحسب ما ورد، كان مركز الهزات يقع على بعد 80 كيلومترا شمال شرق منطقة خاشماز، وكان المركز على عمق 35 كيلومترا.

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وشعر السكان بالزلزال في عدد من مناطق أذربيجان، كما وقعت هزات قوية في العاصمة باكو.

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