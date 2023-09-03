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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

"الشيوخ" أصبح دار مسنين.. مرشحة الحزب الجمهوري تدعو القادة المسنين للتنحي

صدى البلد

قالت نيكي هيلي، المرشحة التمهيدية للحزب الجمهوري، إن الوقت قد حان لكي "ينسحب" الزعماء السياسيون الأكبر سنا في كلا الحزبين السياسيين في أمريكا، في الوقت الذي تكثف فيه السفيرة الأمريكية السابقة هجماتها على حكومة العجائز في الولايات المتحدة لتعزيز محاولتها للوصول إلى البيت الأبيض في عام 2024.

 

في حديثها يوم الأحد بعد أن تعرض ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لذعر صحي الأسبوع الماضي، حيث بدا وكأنه يتجمد أثناء حديثه إلى الصحفيين للمرة الثانية خلال عدة أشهر، قالت هيلي إن كبار السن في المناصب السياسية العليا بحاجة إلى السماح لجيل أصغر سنا بتولي المسؤولية. 

 

قالت هيلي في مقابلة مع شبكة سي بي إس: نريد أن نبدأ العمل من أجل أطفالنا للتأكد من أن لدينا أمنًا قوميًا قويًا، وسياسة اقتصادية أقوى، ولا يمكننا أن نفعل ذلك إذا رفض هؤلاء الأفراد التخلي عن السلطة. 

 

وأضاف هيلي: أريد هذا للجمهوريين والديمقراطيين. أريد أن أتأكد من أنهم جميعًا يعرفون أن وقت الرحيل قد حان.. عليهم أن يعرفوا ذلك، نحن نقدر خدمتك، ولكن حان الوقت للابتعاد. 

 

بعد حادثة التجميد الأخيرة التي تعرض لها ماكونيل، انتقدت هيلي مجلس الشيوخ ووصفته بأنه "دار رعاية المسنين الأكثر تميزًا في البلاد". 

 

جاءت تعليقات هيلي بعد أن اكتسبت محاولة حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض بعض الزخم بعد الأداء القوي في أول مناظرة متلفزة للحزب الشهر الماضي.

 

وفقا لمتوسط استطلاعات الرأي، تحتل هيلي المركز الرابع على المستوى الوطني بين الناخبين الجمهوريين الأساسيين، بعد أن حققت تقدما مؤخرا على كل من رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، وفيفيك راماسوامي، مستثمر التكنولوجيا الحيوية.

 

بينما لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، كانت هيلي مصرة على أن مشاكله القانونية ستجعل من الصعب عليه الفوز.

 

سمح طبيب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الخميس لماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا، بالعودة إلى العمل، قائلاً إن "الدوار العرضي" "ليس نادرًا" بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون من ارتجاج، وأن الجفاف ربما كان أيضًا عاملاً في إصابته. 

 

لكن هيلي قالت إن المخاوف الصحية للسياسيين المسنين في واشنطن أصبحت منتشرة على نطاق واسع بحيث لا يمكن تجاهلها.

 

قالت: لا يمكننا أن نتحمل مشاهدة ديان فاينشتاين [سيناتور كاليفورنيا البالغة من العمر 90 عامًا] وهي تجلس هناك ويخبرها أحد مساعديها كيف يجب أن تصوت. لا يمكننا أن نقلق بشأن تجميد ميتش ماكونيل على المنصة. قالت هيلي: لا يمكننا أن نجعل جو بايدن ينسى مكانه. 

 

أعداؤنا يراقبون كل هذا، وأضافت: في كل مرة يكون لديهم مثال كهذا، تصبح أمريكا أقل أمانًا لأن أعدائنا يعتقدون أننا خارج نطاق السيطرة. 

أمريكا نيكي هيلي الولايات المتحدة

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