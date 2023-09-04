هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

بدأ الموسيقار هشام خرما اللية الحادية عشر من مهرجان محكي القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، بمقطوعة موسيقية بعنوان "بدر".

وتوالي خرما فى تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية التى نالت اعجاب الجماهير، وهو ما جعلهم يتفاعلوا معه بالتصفيق الحاد والغناء.



وبعدها قدمت غالية بن على فقرتها الموسيقية والتى بدأتها تتر فيلم مصروهي الأغنية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبعدها قدمت غالية مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.



مهرجان القلعة:

تتوالى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلين متتاليين مساء الأحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء قدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب،ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

و فى العاشرة مساء تغنىت التونسية غالية بن علي بعدد من أعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.

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