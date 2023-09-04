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طريقة تحضير فطائر بالجبن و السلق

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير فطائر بالجبن و السلق.
مكونات الفطائر:
- 3 كوب طحين.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ½ ملعقة صغيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 1 ½ كوب كريمة خفق.
- ¼ كوب زبد.
مكونات الحشو:
- ¼ كيلو أوراق سلق طازجة أو مُجمدة.
- 1 حبة فلفل حلو أحمر متوسطة الحجم.
- 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 1 بصلة متوسطة مفرية ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ½ كوب جبن شيدر مبشور.

طريقة عمل الحشو:
1 - تُغسل أوراق السلق الطازجة وتترك فى المصفاة حتى تصفى جيداً من الماء، ثم تُعصر بالضغط عليها بقبضة اليد وتقطع بالسكين.
- وفى حالة أستعمال أوراق السلق المُجمدة، فتترك فى حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة أو حتى تتخلص من التجميد، ثم تعصر جيداً بقبضة اليد حتى تتخلص تماماً من الماء وتقطع بالسكين.
- تُغسل حبة الفلفل وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى نصفين ويزال منها القُمع والبذور الداخلية، وتُقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان.
2 - يسخن الزيت فى مقلاة متوسطة، ويضاف إليه البصل المفرى، ويقلب على النار لمدة دقيقة.
3 - تضاف أوراق السلق 
طريقة عمل الفطائر:

1- يسخن الفرن على حرارة متوسطة، وتُدهن صوانى خَبز مسطحة بقليل من الزبد.
2- فى وعاء كبير، يخلط الطحين والبيكنج بودر والسكر والملح جيداً.
3- ثم تضاف الكريمة السائلة إلى خليط الطحين، وتخلط بحرص بالملعقة الخشبية، ثم يُعجن العجين باليد جيداً ويجمع على شكل كرة.
4- ينثر الطحين على الطاولة وعلى النشابة (الشوبك -الرشثة)، ويُفرد العجين على شكل مستطيل كبير بسمك ½ سم.
5- يُقطع العجين إلى دوائر بواسطة قطاعة مستديرة مسننة الأطراف ومتوسطة الحجم، وتُرص فى صوانى الخَبز المُعَدة مع ترك مسافات بينها.
6- ينثر الجبن الشيدر المبشور على وحدات الفطائر، ثم يوزع خليط الحشو أعلى الجبن، مع الحرص على عدم وصول الحشو إلى الأطراف.
7- يسخن الزبد فى مقلاة صغيرة على نار خفيفة، وتدهن به أطراف الفطائر بفرشاة صغيرة.
8- تُخبز الفطائر فى الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تعلو وتصبح أطرافها ذهبية اللون.
9- تُخرج فطائر الجبن بالسلق من الفرن، وتترك لدقائق حتى تهدأ حرارتها، ثم تُرص فى صحن التقديم وتقدم.ق وشرائح الفلفل الحلو والملح والفلفل الأسود إلى البصل، ويقلب الخليط جيداً ويترك على النار لمدة 3 دقائق أو حتى يصفر لون البصل.
4 - يرفع الخليط من على النار، ويترك حتى يبرد تماماً.

طريقة تحضير فطائر بالجبن و السلق طريقة عمل الفطائر طريقة عمل الحشو مكونات الفطائر

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