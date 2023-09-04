إصابات وأضرار.. أوكرانيا تسقط 17 طائرة مسيرة روسية في أوديسا

أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إسقاط 17 طائرة مسيرة روسية في منطقة أوديسا، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالبلدة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال حاكم منطقة أوديسا الجنوبية، أوليج كيبر، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية أسقطت 17 طائرة مسيرة روسية فوق أوديسا، مضيفًا أن الضربات تسببت في أضرار في منطقة على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

وكتب أوليج كيبر على تطبيق تيليجرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي لدينا 17 طائرة بدون طيار".

وأضاف “لكن، لسوء الحظ، هناك أيضًا إصابات. وفي عدة مستوطنات في منطقة إسماعيل، تضررت المستودعات ومباني الإنتاج والآلات الزراعية ومعدات المؤسسات الصناعية”.