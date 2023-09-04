تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص ببنها لجلسة 2 أكتوبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ثروت عامر وعضوية المستشارين خالد الشباسي وشريف محمد السباعي، وأمانة سر ناصر الغنيمى، بتأجيل محاكمة 3 متهمين بإنهاء حياة شخص بدائرة قسم أول بنها، لجلسة 2 أكتوبر المقبل، وذلك للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1982 لسنة 2023 والمقيدة برقم 931 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بأن المتهمين "محمود.ع. م" ، سائق ، " عمر.ف.ع" ، حاصل على دبلوم صنايع، " محمد.ع.م "، لأنهم في يوم 22 / 3 /2023 ، أنهوا حياة المجني عليه " أحمد عوني عبد الفتاح السيد " عمداً مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بحرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمين الثاني والثالث وتوجهوا إلى والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الأول بالضرب وإهانته وانصراف المجني عليه صوب طريقة حيث اتجه المجني عليه وما أن ظهروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء .



أحرزها الأول وأداة عما حازها الثاني واللقاء الثالث لأداة طوب عليهما مكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة حوزته بكتفه ورأسه وقدمه وجسده حال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة.

كما حاز المتهمين وأحرزوا سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانوني ، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "شومة. طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة .