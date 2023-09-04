نائبة: ترسيخ الهوية الوطنية تحد أمام الدولة المصرية.. فيديو

قالت النائبة هيام الطباخ: عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب ، إن الجمعيات الاهلية والعمل الأهلي مؤثر جدا في خلق المساحات المشتركة بين الجميع .

وتابعت النائبة هيام الطباخ ، خلال لقائها لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن جلسات الحوار الوطني تطرقت لنقاش الأنشطة الاقتصادية داخل العمل الأهلي وما يخص المجلس التأسيسي للجمعيات الاهلية .

وتابعت "الطباخ"، أن القانون بدأ ينظر في نقاط كان يظنها البعض بسيطة ولكنها مؤثرة .

وأضافت ، ان جميع الأطراف داخل الحوار الوطني توافقت حول ترسيخ الهوية الوطنية وانها تحدي امام الدولة المصرية.

