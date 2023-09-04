عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لقاء الحسم.. بعد مباحثات بوتين وأردوغان هل تعود موسكو لاتفاقية الحبوب؟

قمة بوتين أردوغان
قمة بوتين أردوغان

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، في أول لقاء بينهما منذ وقف روسيا العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الشروط الروسية فيها.

الرئيس الروسي ونظيرة التركي 

الاتفاق حول صفقة الحبوب

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أردوغان سينقل على الأرجح إلى الرئيس الروسي كوسيط يتحدث مع كل من موسكو وكييف مواقف شركاء الأتراك في الغرب ومقترحاتهم لتسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وأضاف بيسكوف أنه من المقرر "مناقشة قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتبادل المنفعة، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة". ومن بينها التسوية السورية. كما ومن المتوقع أن تكون المواضيع الرئيسية للمفاوضات مع بوتين بالنسبة لأردوغان بشكل عام هي سبل التسوية السلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا وصفقة الحبوب.

وأشار بيسكوف إلى أن أردوغان يبدو مهتما بعقد مفاوضات جديدة في تركيا لإيجاد حل سلمي ويريد الحفاظ على التوازن وعلى مسافة معينة بين الطرفين المتعارضين.

txt

محلل سياسي: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا| فيديو

txt

إعلام تركي: أردوغان سيجدد الوساطة في الأزمة الأوكرانية خلال لقائه مع بوتين

من جهته، أكد مصدر تركي أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، بين الرئيس الروسي ونظيره التركي ستكون حاسمة بالنسبة لمصير صفقة الحبوب.

وأضاف المصدر المشارك في المفاوضات بالقول: "هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بمبادرتنا (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مثلما قلت سيتم تحديد الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وكما تعلمون هناك مخاطر حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جدا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء.

هذا وستكون رحلة أردوغان إلى سوتشي فرصة لزعيمي البلدين لإزالة نقاط التوتر في العلاقات التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة "تاس" للأنباء.

ومن المرجح أن تكون قضايا مركز الغاز والمشروع المحتمل لإمداد أوروبا بالغاز من خلال خط "السيل التركي" على جدول أعمال اجتماع الرئيسين إذ لا يزال الوضع في شأن "المركز" المذكور يتطور ببطء شديد بسبب الحجم الكبير للمسائل القانونية التي لم يتم حلها بعد كما أن إنشاء طريق جديدة لإمدادات الغاز يتطلب إجماعاً أوسع بكثير من مجرد إجماع أردوغان وبوتين.

دميتري بيسكوف

تركيا المستفيد الأكبر 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي والخبير في الشأن التركي، إن قمة أردوغان بوتين تأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث تم تجميد اتفاق الحبوب الذي تم التوصل اليه بين الأمم المتحدة وكلا من أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا وتم وقف الاتفاق وعدم تجديده في يوليو الماضي.

وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا التوقف أثر على أسعار الغذاء عالميا، وبالتالي هناك رغبة تركية لعودة هذا الاتفاق مجددا وهذا بالفعل يعد من أبرز الملفات المطروحة في القمة سواء إعادة اتفاق الحبوب التي تم إبرامه في يوليو 2022 وتم تجميده في يوليو الماضي، أو التوصل إلى اتفاق جديد المهم فيه استئناف تصدير الحبوب عبر تركيا.

وتابع: أما الامر الأخر هو محاولة تركيا التوسط لأنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والملف الثالث التي تتم مناقشته في القمة هي العلاقات الثنائية ما بين تركيا وروسيا لان هناك علاقات مهمة سواء في التعاون العسكري او المجال النووي وأيضا تعاون في مجال الطاقة.

ولفت: وبالتالي هذه القمة مهمة في الغاية تناقش ملفات مؤثرة وعديدة منها مرتبط بالعلاقات بين البلدين والأخر مرتبط بالعلاقات الدولية وبأوضاع الحبوب والأمن الغذائي والطاقة.

وواصل: وأيضا هناك تفاهم بشأن قيام تركيا بتصدير الغاز الروسي الي أوروبا عبر تركيا من خلال تحويل تركيا الي ممر او مصدر عالمي للغاز او دولي يتم فيها تجميع الغاز من روسيا ودول وسط اسيا ثم تصدرها الي أوروبا بعد ذلك.

وأكد أن تركيا تأمل في اقناع الجانب الروسي أما بالقبول للعودة بـ الاتفاق الخاص بالحبوب وهذا صعب للغاية لان روسيا تشترط اعادتها لنظام سويفت ورفع العقوبات على البنك الصناعي الروسي التي يقوم بتصدير الحبوب والاسمدة ولكن تأمل ان يكون هناك صيغة جديدة لتصدير الحبوب مجددا وأيضا إنعاش العلاقات بين البلدين واستكمال مشاريع التعاون في مجال الطاقة النووية والغاز والتعاون العسكري والتعاون السياحي وغيره.

واختتم: فتركيا استفادت كثير من الحرب الروسية الأوكرانية من خلال استقبالها لأصحاب المال من أوكرانيا وروسيا وتدفقات استثمارية ورجال اعمال من الدولتين للإقامة في تركيا والاستثمار فيها، وبالتالي القمة ستناقش جملة من الملفات الحيوية والهامة بين الجانبين.

الدكتور بشير عبد الفتاح

محاولة أخيرة للجانب التركي 

ومن جانبه، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة تأتي في ظروف معقدة تمر بها الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا اتفاق تصدير الحبوب التي توقف وعدم تمديده من الجانب الروسي خاصة بعد عدم تنفيذ الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام والأمم المتحدة بعض الطلبات الروسية الخاصة بالانضمام للبنك الزراعي الروسي لنظام سويفت وفتح ميناء كوباني مرة أخرى بين الطرفين بين مدينة تولياتي الروسية وميناء أوديسا الاوكراني والحصول على بعض القطع الخاصة بالأدوات الخاصة بالزراعة في روسيا وعودة البنك المركزي الروسي لنظام سويفت.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": فبالتالي هذه القمة تأتي للمحاولة من الجانب التركي لإثناء روسيا لتراجعها عن تنفيذ اتفاق الحبوب في ظل ان الجانب التركي هو أكبر مستفيد من اتفاقية تصدير الحبوب لان هذه الاتفاقية كانت اوروبا تخصل على موجبها على 46 % وتركيا على 36% وباقي دول العالم 16% او أكثر بقليل.

txt

روسيا تعتقل أوكرانيًا يعمل لمجموعة تخريبية في زابوريجيا

txt

على متنها جنود.. روسيا تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود

واختتم: فبالتالي تأتي هذا القمة أيضا للمحاولة أن يكون هناك تفاهمات فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم بشكل كبير.

وكانت روسيا أعلنت في 17 يوليو توقف اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي كانت تسمح بمرور المواد الغذائية إلى مناطق كثيرة حول العالم.

ويهدد انهيار الاتفاقية برفع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ودفع الملايين إلى الجوع.

قالت روسيا إنها لن تمدد الاتفاق ما لم يلغِ الغرب العوائق التي وضعها على تصدير الحبوب والأسمدة، بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بنظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية.

كما حددت روسيا بعض المطالب الأخرى، من بينها استئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا الذي يصل مدينة تولياتي الروسية بأوديسا الأوكرانية، فضلاً عن إلغاء تجميد الأصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

 الدكتور حامد فارس
روسيا بوتين أردوغان صفقة الحبوب الرئيس الروسي ونظيرة التركي تركيا اتفاق تصدير الحبوب الحرب الروسية الأوكرانية لروسية ميناء أوديسا الأوكراني قمة أردوغان بوتين أسعار المواد الغذائية البنك الزراعي الروسي حبوب البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

موضوعات متعلقة

إعلام تركي: أردوغان سيجدد الوساطة في الأزمة الأوكرانية خلال لقائه مع بوتين

اليوم.. أردوغان يلتقي بوتين لإحياء اتفاق الحبوب

محلل سياسي: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا| فيديو

أستاذ اقتصاد: فرص نجاح جهود تركيا لعودة روسيا لاتفاقية الحبوب ضئيلة للغاية

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية.. غلق كلي لطريق الفيوم لمدة 5 أيام

أول مقابلة منذ وقف موسكو صفقة الحبوب.. أردوغان يصل سوتشي للقاء بوتين

للطلاب الجدد ..حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023 والمستندات المطلوبة

يذنبون برجاء التوبة.. علي جمعة يحذر من 6 أفعال تفسد القلوب

صفقه بـ 3,5 مليون جنيه.. إحباط ترويج 500 طربة حشيش في السويس

وكالة الطاقة الذرية: تراجع إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع زجاجات المياه للمدارس تصيب طفلك بالسرطان

رقة وجمال.. فستان ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

فستان منى زكي الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ